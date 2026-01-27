Giornale di Brescia
Meloni, l'antisemitismo è un morbo che torna a diffondersi

ROMA, 27 GEN - "Purtroppo, a distanza di molti anni, l'antisemitismo non è stato ancora definitivamente sconfitto. È un morbo che è tornato a diffondersi, con forme nuove e virulente. Oggi ribadiamo il nostro impegno per prevenire e combattere ogni declinazione di questa piaga, che avvelena le nostre società e ha l'obiettivo di demolire i principi di libertà e rispetto che sono alla base della coesione sociale". Lo afferma in una dichiarazione la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel Giorno della Memoria.

