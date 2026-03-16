Meloni, l'agguato di via Fani aprì una pagina dolorosa della nostra storia

ROMA, 16 MAR - "Il 16 marzo 1978 gli agenti Giulio Rivera, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Domenico Ricci e Francesco Zizzi, furono vigliaccamente uccisi nel tragico agguato in via Fani a Roma che portò al rapimento di Aldo Moro, il cui corpo fu poi ritrovato senza vita il 9 maggio successivo. Un giorno difficile per tutti, che aprì una pagina dolorosa della nostra storia repubblicana". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Oggi desidero ricordare questi servitori dello Stato che hanno dato la vita per proteggere e difendere con coraggio e sacrificio le Istituzioni e la Repubblica. A loro - aggiunge la premier - va la nostra eterna gratitudine, insieme al ringraziamento che desidero inviare a tutti gli uomini e le donne in divisa per il quotidiano lavoro a difesa della Nazione e dei cittadini".