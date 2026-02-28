Meloni, la stabilità fa la differenza, Italia ha pagato per governi instabili

ROMA, 28 FEB - "Il tema della stabilità ha fatto completamente la differenza", "abbiamo concentrato le poche risorse che avevamo e tenuto i conti in ordine. Questo in sé è una dichiarazione di serietà". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista a Bloomberg. "Abbiamo pagato drammaticamente l'instabilità dei nostri governi", spiega la presidente del Consiglio secondo cui "quando si ha un orizzonte temporale più lungo, ci si può permettere di mettere in atto una strategia senza spendere le risorse necessarie per ottenere risultati immediati", "si ha il tempo di vedere quei risultati".