Meloni, la scuola è luogo dove si costruisce futuro dell'Italia

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al centro congressi Crown Plaza durante la Festa Nazionale UdC, Roma, 13 Settembre 2025. ANSA/GIUSEPPE LAMI
ROMA, 15 SET - "Un augurio di buon anno scolastico a tutti gli studenti. La scuola è il luogo dive si costruisce il futuro dell'Italia: vivetela con entusiasmo e coraggio". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni augurando "buon rientro a scuola a tutti gli studenti".

ROMA

