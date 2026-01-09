Giornale di Brescia
Italia e Estero

Meloni, la libertà di stampa presupposto fondamentale per la democrazia

ROMA, 09 GEN - "La libertà di stampa è il presupposto fondamentale dello stato di salute di qualsiasi democrazia e va difesa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza di fine anno. La presidente del Consiglio ha poi ricordato il "tavolo aperto sul contratto nazionale dei giornalisti scaduto da tempo" ma commentando lo striscione esposto poco prima in sala proprio su questo tema ("Giornalisti da 10 anni senza contratto ma alla Fieg finanziamenti milionari", la scritta) ha evidenziato di "non capire la ragione per cui si faccia una mobilitazione. L'immagine che ne esce è una contestazione alla presidente del Consiglio, ma non dipende da noi. Noi possiamo fare moral suasion, ma non vorrei che ne venisse fuori l'immagine di una contestazione alla presidente del Consiglio". Sempre parlando dei giornalisti, la premier ha ricordato tutti i cronisti che lavorano "non solo in zone di guerra ma in tutti i territori oltraggiati dalla criminalità. Molti di loro nella storia recente hanno perso la vita. Bisogna rendere omaggio alla loro memoria". E infine, ha annunciato un emendamento del governo in favore di Radio Radicale "per garantire un contributo straordinario per la digitalizzazione dell'archivio storico della testata che si somma a quello ordinario".

Argomenti
ROMA

