Meloni, la forza dell'esempio di Piersanti Mattarella è punto di riferimento

ROMA, 06 GEN - "Sono trascorsi quarantasei anni dal sacrificio di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. La forza del suo esempio, il coraggio delle sue idee e il suo amore per il bene comune rimangono un punto di riferimento per ogni cittadino e per chi sceglie di mettersi al servizio delle Istituzioni". Lo afferma in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.