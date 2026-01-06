Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Meloni, la forza dell'esempio di Piersanti Mattarella è punto di riferimento

AA

ROMA, 06 GEN - "Sono trascorsi quarantasei anni dal sacrificio di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. La forza del suo esempio, il coraggio delle sue idee e il suo amore per il bene comune rimangono un punto di riferimento per ogni cittadino e per chi sceglie di mettersi al servizio delle Istituzioni". Lo afferma in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario