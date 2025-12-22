Meloni, la forza degli eserciti strumento più efficace contro le guerre
ROMA, 22 DIC - "È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono ma devono poggiare su basi solide". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita al Comando operativo di vertice interforze, dove partecipa ad un collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri ai Contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali.
