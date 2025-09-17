Meloni, Italia non può condividere la scelta di occupare Gaza
La presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra per il governatore Francesco Acquaroli ad Ancona, 17 settembre 2025. ANSA/DAVIDE GENNARI
ANCONA, 17 SET - "La reazione di Israele è decisamente sproporzionata, un quadro che non può che peggiorare con l'occupazione di Gaza City, una scelta che l'Italia non può condividere". Così la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dal palco ad Ancona per sostenere la corsa alla presidenza delle Marche di Francesco Acquaroli. "I terroristi di Hamas ancora oggi si rifiutano di liberare gli ostaggi. - ha aggiunto - Cerchiamo di costruire pace con risposte, non solo con gli slogan".
