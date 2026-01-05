Giornale di Brescia
Meloni invita alte cariche e opposizioni a una messa per le vittime di Cras-Montana

ROMA, 05 GEN - Una messa a Roma per le giovanissime vittime di Cras-Montana: Giorgia Meloni ha invitato ministri, alte cariche e anche i leader dell'opposizione a un momento di "unità nazionale" come scrive il Messaggero. La celebrazione, secondo quanto confermato all'Ansa, si terrà venerdì pomeriggio nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso nel cuore della Capitale.

