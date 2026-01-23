Meloni indignata, governo chiederà conto ad autorità svizzere di scarcerazione Moretti

ROMA, 23 GEN - "Sono indignata dalla notizia della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari. Il governo italiano chiederà conto alle autrorità svizzere". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.