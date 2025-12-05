Meloni, incontrerò leader dell' opposizione quando dicono chi è

ROMA, 05 DIC - "Ho dichiarato varie volte la mia disponibilità a confrontarmi con il leader dell'opposizione, quando mi diranno chi è...". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un'intervista al TgLa7 dal direttore Enrico Mentana che le ha domandato se ci sarà prima o poi un confronto con Elly Schlein. "Incontri amichevoli se ne fanno tanti, ma - ha aggiunto Meloni - se si parla di confronto con il leader dell'opposizione, io non mi infilo nelle dinamiche delle opposizioni".