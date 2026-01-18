Giornale di Brescia
Meloni, incomprensione sulla Groenlandia, azione Ue non è contro gli Usa

SEUL, 18 GEN - "Condivido l'attenzione che la presidenza americana attribuisce, come ho detto molte volte, alla Groenlandia e in generale all'Artico, che è una zona strategica nella quale chiaramente va evitata una eccessiva ingerenza di attori che possono essere ostili. Ma credo che in questo senso andasse letta la volontà di alcuni Paesi europei di inviare le truppe, di partecipare a una maggiore sicurezza, non nel senso di un'iniziativa fatta nei confronti degli Stati Uniti, ma semmai nei confronti di altri attori". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando coi giornalisti a Seul ribadendo che "mi pare che su questo ci sia stato un problema di comprensione e di comunicazione". "Secondo me - ribadisce Meloni - c'è anche un problema di interpretazione di quello che si stava facendo, per cui credo che su questo anche la chiarezza che in queste ore stanno dando alcuni leader europei, non so se avete visto per esempio il presidente della Finlandia, Alexander Stubb, credo possa essere utile".

