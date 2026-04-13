Meloni, inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa

ROMA, 13 APR - "Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro, ma lo ribadisco con maggiore chiarezza. Trovo inaccettabili le parole del Presidente Trump nei confronti del Santo Padre. Il Papa è il capo della Chiesa Cattolica, ed è giusto e normale che invochi la pace e che condanni ogni forma di guerra". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione diffusa da Palazzo Chigi nel pomeriggio. In mattinata era stato reso noto un messaggio inviato da Meloni a Leone XIV prima del suo viaggio apostolico in Africa. "Possa il Ministero del Santo Padre - era stato l'auspicio della presidente del Consiglio - favorire la composizione dei conflitti e il ritorno della pace, interna e tra le Nazioni, nel solco del percorso tracciato dai suoi Predecessori, e dare sostegno e conforto alle comunità cristiane che avrà modo di incontrare durante il viaggio".