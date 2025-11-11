Meloni, in Puglia si possono ribaltare i pronostici

BARI, 11 NOV - "Noi puntiamo sempre a fare del nostro meglio, poi sono i pugliesi che decidono, il fatto che si possano ribaltare i pronostici mi pare che lo abbiamo ampiamente dimostrato". Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni parlando delle Regionali in Puglia, in un'intervista al Tgr Puglia, registrata ieri sera dopo il comizio del centrodestra a Bari. "Ricordo quando si diceva che Fratelli d'Italia non poteva superare il 5%, e attualmente è stimato al 31,5%; si diceva che non saremmo potuti arrivare al governo della nazione e lo abbiamo fatto; si diceva che non saremmo durati sei mesi, e ora siamo il terzo governo più longevo della storia. Si può fare. Noi - ha aggiunto la leader di FdI - abbiamo presentato un programma serio che parla dei problemi dei pugliesi, che parla di sanità, infrastrutture, lavoro, imprese, del tanto potenziale inespresso di questa regione. Perché c'è stato un sistema che è un po' più attento a perpetuare se stesso che a dare risposte ai cittadini. Abbiamo chiesto di guidare questa compagine a un imprenditore di successo, Luigi Lobuono, che ha fatto un lavoro straordinario in una delle realtà economiche più importanti del Sud, che è la Fiera del Levante, e ci affidiamo come sempre ai cittadini perché ci fidiamo di loro".