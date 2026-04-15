Meloni, in momenti di instabilità amicizia fra popoli fratelli fa differenza

ROMA, 15 APR - "L'instabilità sta diventando pian piano la nostra nuova normalità, uno scenario che disorienta, che può spaventare. Ma è soprattutto in momenti come questi che l'amicizia fra popoli fratelli, che si sono dati una mano nei momenti più difficili della propria storia, fa la differenza. Italia e Ucraina lo hanno fatto, legati da un'amicizia profonda, e continueranno a farlo nei prossimi anni rafforzando amicizia e cooperazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky dopo l'incontro a Palazzo Chigi.