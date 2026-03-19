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Meloni, in campagna elettorale cose surreali soprattutto dall'opposizione

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ROMA, 19 MAR - "Non si può continuare a dire che i cittadini votano emotivamente perché noi stiamo 'sbagliando la campagna elettorale'. Per carità, in questa campagna si è detto di tutto e mi pare più dall'altra parte che dalla nostra. Ci sono stati errori, sono volate cose del tutto surreali, per carità". Così la premier Giorgia Meloni nel podcast "Pulp podcast" con Fedez e Mr Marra. E sulla riforma della giustizia, ha ribadito: "E' volutamente semplice e non è di 120 pagine in cui non capisci nulla. E' una riforma molto semplice perché i cittadini la possa capire. E il voto non è Meloni sì o Meloni no, ma è 'vuoi più merito sì o no? 'Vuoi liberare il Csm dal condizionamento della politica sì o no? Vuoi più efficienza sì o no'?". "Il fronte del 'no' lavora per farlo diventare un referendum contro il governo e ha difficoltà a stare nel merito della proposta, che invece è di buon senso e l'unico strumento che ha è dire: 'Vai a votare per mandare a casa Meloni'. Io penso che sia una trappola, anche per quelli che mi detestano perché non si vota sulla Meloni, si vota sulla giustizia. Se la detesti e sei d'accordo con la riforma, secondo me, vota sì e tra un anno vai a votare per cacciarla. Anche chi non condivide questo governo dovrebbe valutare nel merito una riforma che punta a migliorare il funzionamento del sistema", ha detto ancora la premier.

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