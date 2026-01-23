Giornale di Brescia
Meloni, il nostro turismo scala posizioni nel mondo

MILANO, 23 GEN - "I numeri registrati in questi anni ci dicono che la direzione intrapresa dal Governo è quella giusta. L'Italia continua a scalare la classifica dei paesi più visitati al mondo, è diventata la seconda nazione europea per presenze turistiche, abbiamo superato per la prima volta nella storia la Francia, ci avviciniamo ai livelli della Spagna". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al forum internazionale del turismo a Milano che definisce un'occasione preziosa per valorizzare al meglio un settore strategico per la nostra economia, per il nostro prestigio. "Il nostro sistema turistico - continua la premier - ha rafforzato non solo la sua capacità di attrarre la domanda estera, ma anche quella di trattenerla per più giorni, come dimostra il primo posto in Europa nella permanenza media del soggiorno. È un quadro che si traduce in benefici concreti per il sistema economico nel suo complesso, grazie a un attivo record nella bilancia dei pagamenti turistica e un aumento nel 2024 di quasi il 5% della spesa internazionale rispetto all'anno precedente".

