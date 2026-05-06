Meloni, il Friuli trasformò la tragedia del sisma in un modello di ricostruzione

ROMA, 06 MAG - Dopo il sisma del 1976, i friulani "riuscirono a trasformare una tragedia in modello per l'Italia intera, il modello Friuli, il miglior modello di ricostruzione che l'Italia abbia riconosciuto fino ad oggi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al Consiglio regionale straordinario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli. Dopo quella "calamità dalla forza mai vista prima, che fermò la vita di quasi mille persone, distrusse città, borghi, frantumò pietre millenarie, in molti nel bio di quella notte pensarono che dalle viscere di quelle montagne si fosse risvegliato il leggendario Orcolat, lasciando dietro di sè morte e distruzione - ha ricordato Meloni -. Alla furia di quella scossa seguì un silenzio irreale. Eppure il tempo della paura e del dolore fu breve, perché ci fu un altro sentimento che immediatamente si fece largo nel cuore dei friulani: l'orgoglio, l'orgoglio dell'appartenenza, della volontà, della determinazione: non c'era tempo per piangere, per commiserarsi, bisognava agire, reagire".