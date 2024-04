Meloni, 'il dibattito su Draghi ai vertici Ue è filosofia'

BRUXELLES, 18 APR - "Io sono contento che si parli di un italiano ma questo dibattito è filosofia. La tendenza di decidere prima che i cittadini votano non mi troverà mai d'accordo. Sono i cittadini che decidono le maggioranze, per questo non parteciperò al dibattito" sulla possibile nomina di Mario Draghi ai vertici Ue. "Quello che mi interessa è che sia Draghi che Enrico Letta, che sono considerati due europeisti, ci dicono che l'Europa va cambiata". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Ue.