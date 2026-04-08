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Meloni, il decreto bollette è coraggioso e concreto, aiuta famiglie e imprese

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ROMA, 08 APR - "Il decreto bollette è legge. È un provvedimento che garantirà risparmi e benefici diretti per famiglie e imprese. Aiutiamo chi è più in difficoltà con il bonus sociale che sale a 315 euro, riduciamo gli oneri generali di sistema che gravano sulle bollette di oltre quattro milioni di imprese, poniamo le basi per abbassare in modo strutturale il costo dell'energia. È un decreto concreto e coraggioso, con norme che nessun altro prima di noi aveva immaginato di scrivere". Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera definitivo del Senato. "Il governo - sottolinea la premier - continua a lavorare per aiutare i nostri cittadini e difendere chi lavora e produce".

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