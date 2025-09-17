Meloni, il Conte Mascetti sarebbe fiero del Conte del M5s
La presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra per il governatore Francesco Acquaroli ad Ancona, 17 settembre 2025. ANSA/DAVIDE GENNARI
ROMA, 17 SET - "Ho sentito Conte dire, 'noi non siamo alleati del Pd, abbiamo un progetto, che è mandare a casa Meloni'. Punto primo, il Conte Mascetti sarebbe stato fiero di Conte. Ma che progetto è mandare a casa Meloni? Io governo per gli italiani, mica contro gli altri". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel comizio di chiusura della campagna elettorale di Francesco Acquaroli, nelle Marche.
