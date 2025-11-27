Giornale di Brescia
Meloni, il Consiglio Ue conferma nostro lavoro solido sul Pnrr

ROMA, 27 NOV - "L'approvazione definitiva da parte del Consiglio europeo della revisione del Pnrr italiano conferma ancora una volta il lavoro solido e credibile del Governo nell'attuazione del Piano. La revisione mantiene invariata la dotazione finanziaria di 194,4 miliardi di euro, sottolineando l'impegno a proseguire con concretezza le riforme e gli investimenti strategici. Questo risultato rafforza la posizione dell'Italia in Europa e dimostra come l'Italia sappia tradurre le ambizioni in risultati concreti, garantendo il pieno utilizzo delle risorse europee a beneficio dei cittadini e dell'economia". Lo dichiara la premier Giorgia Meloni, dopo l'approvazione definitiva della revisione del Pnrr italiano, predisposta - come si legge in una nota di Palazzo Chigi - in linea con gli indirizzi della Commissione contenuti nella Comunicazione del 4 giugno 2025 "NextGenEU: the road to 2026", che invita gli Stati membri ad aggiornare i propri Piani in vista della scadenza del 31 agosto 2026 per il conseguimento di tutti gli obiettivi e traguardi previsti.

