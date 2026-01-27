Meloni il 13 e 14 febbraio ad Addis Abeba, secondo Vertice Italia-Africa

ROMA, 27 GEN - "L'Italia organizzerà il secondo Vertice Italia-Africa a livello di Capi di Stato e di Governo il 13 febbraio ad Addis Abeba, in Etiopia, come anticipato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di inizio anno". Lo annuncia un comunicato sul sito del governo, secondo cui "si conferma così il rafforzamento delle relazioni strategiche con il continente africano e il consolidamento degli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, lanciato a Roma nel gennaio 2024". "Il vertice, a cadenza biennale, sarà ospitato in Africa per la prima volta e si svolgerà in concomitanza con il Vertice dell'Unione Africana, alla vigilia dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana. Nel quadro dei lavori", viene spiegato, Meloni "interverrà, in qualità di ospite d'onore, nella sessione plenaria di apertura dell'Assemblea prevista la mattina di sabato 14 febbraio". "L'iniziativa, a due anni dalla presentazione ufficiale, rappresenta una nuova tappa dell'impegno italiano volto a promuovere un partenariato politico ed economico strutturato con le Nazioni africane, potenziando la cooperazione su sviluppo sostenibile, infrastrutture, energia, istruzione e formazione, sanità e agricoltura, secondo gli assi strategici del Piano Mattei - rimarca il comunicato -. Il vertice sarà anche l'occasione per una valutazione dei progressi compiuti dal Piano, volto a rafforzare la presenza italiana nel continente attraverso missioni di sistema, dialogo politico e progetti congiunti, e per individuare insieme le priorità operative per i prossimi anni".