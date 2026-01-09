Meloni, gratitudine a Rodriguez per avvio liberazione detenuti politici

ROMA, 09 GEN - "Seguo con attenzione la situazione in Venezuela e auspico che con la presidente Delcy Rodríguez si apra una nuova stagione di relazioni costruttive fra Roma e Caracas. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni esprimendo gratitudine alla presidente Rodriguez per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani "E spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione", conclude la premier.