Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Meloni, governo non avallerà proposte predatorie sull'ex Ilva

AA

ROMA, 09 GEN - "Al momento si è aperta una fase di negoziazione ma non ci sono e non ci saranno impegni vincolanti del governo fino a quando non ci saranno risposte chiare su un solido piano industriale, sull'occupazione e sulla sicurezza ambientale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno parlando dell'ex Ilva. "Nessuna proposta che abbia un intento predatorio e opportunistico - ha aggiunto - potrà essere avallata da questo governo. Quando non ci sono gli annunci è perché ce ne stiamo occupando".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario