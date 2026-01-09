Meloni, governo non avallerà proposte predatorie sull'ex Ilva

ROMA, 09 GEN - "Al momento si è aperta una fase di negoziazione ma non ci sono e non ci saranno impegni vincolanti del governo fino a quando non ci saranno risposte chiare su un solido piano industriale, sull'occupazione e sulla sicurezza ambientale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno parlando dell'ex Ilva. "Nessuna proposta che abbia un intento predatorio e opportunistico - ha aggiunto - potrà essere avallata da questo governo. Quando non ci sono gli annunci è perché ce ne stiamo occupando".