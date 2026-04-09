Meloni, gli azzurri di Milano Cortina esempio per i giovani e la nazione

ROMA, 09 APR - "Oggi a Palazzo Chigi con i medagliati olimpici e paralimpici dei Giochi di Milano Cortina 2026 e con gli atleti che hanno conquistato il quarto posto. A tutti loro va il mio grazie per i risultati raggiunti, per i sacrifici affrontati e per l'esempio che offrono ogni giorno ai giovani e all'intera Nazione". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando un video dell'incontro con gli azzurri reduci dalle olimpiadi invernali.