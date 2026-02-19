Meloni, giuste le parole di Mattarella sul Csm fuori dalle diatribe politiche

ROMA, 19 FEB - "Non ho sentito il presidente della Repubblica in queste ore. Ci eravamo visti la sera prima, nel tradizionale incontro nell'anniversario dei Patti lateranensi: ho trovato le parole del presidente giuste, credo sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni, penso che sia giusto il passaggio in cui il presidente della Repubblica dice, è importante che una istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe politiche". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista a SkyTg24.