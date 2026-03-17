Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Meloni giovedì al Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra

AA

ROMA, 17 MAR - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà ospite di Pulp Podcast, il podcast di Fedez e Mr. Marra, in una puntata che andrà in onda giovedì alle 13. L'annuncio è arrivato sui profili social del programma on demand realizzato dal rapper, con un reel su Instagram, contenente una pillola di alcune delle domande poste dai due conduttori, tra cui una sull'Alta corte, legata al referendum sulla riforma della giustizia, una sulla politica estera italiana ("Non è subalterna agli Stati Uniti?"), e una sull'Intelligence: "quando dai degli esplosivi in mano ai Servizi storicamente non succedono belle cose...". Tra i commenti al video, anche uno del coordinatore del settore web e social media di Palazzo Chigi, Tommaso Longobardi: "Con buona pace di chi pensa che informazione e dibattito debbano restare nelle mani di pochi, confinati sempre negli stessi luoghi, per preservare un'esclusiva che il tempo ha già superato".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario