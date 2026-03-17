Meloni giovedì al Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra

ROMA, 17 MAR - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà ospite di Pulp Podcast, il podcast di Fedez e Mr. Marra, in una puntata che andrà in onda giovedì alle 13. L'annuncio è arrivato sui profili social del programma on demand realizzato dal rapper, con un reel su Instagram, contenente una pillola di alcune delle domande poste dai due conduttori, tra cui una sull'Alta corte, legata al referendum sulla riforma della giustizia, una sulla politica estera italiana ("Non è subalterna agli Stati Uniti?"), e una sull'Intelligence: "quando dai degli esplosivi in mano ai Servizi storicamente non succedono belle cose...". Tra i commenti al video, anche uno del coordinatore del settore web e social media di Palazzo Chigi, Tommaso Longobardi: "Con buona pace di chi pensa che informazione e dibattito debbano restare nelle mani di pochi, confinati sempre negli stessi luoghi, per preservare un'esclusiva che il tempo ha già superato".