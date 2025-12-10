Meloni, 'gestire i flussi è possibile, con la legalità al primo posto'

BRUXELLES, 10 DIC - "Gestire i flussi migratori è possibile, un'alternativa concreta alla migrazione irregolare e alla tratta di esseri umani esiste ed è fattibile. E' una strada che mette la legalità al primo posto". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo in video alla Conferenza dell'Alleanza Globale contro il traffico di migranti, in corso a Bruxelles.