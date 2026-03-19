Meloni-Frederiksen a Ue, 'coordinarsi su migranti dal Medio Oriente'

BRUXELLES, 19 MAR - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen hanno inviato una lettera ai vertici Ue con l'obiettivo di "rafforzare il sostegno europeo alle popolazioni colpite dal conflitto in Medio Oriente" e di mettere in campo "un coordinamento in caso di nuove ondate migratorie, con l'obiettivo di evitare il ripetersi della crisi migratoria del 2015". Lo rende noto Palazzo Chigi. La lettera è stata illustrata da Meloni questa mattina alla riunione dei Paesi like-minded sulle politiche migratorie.