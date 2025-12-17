Meloni, firmare il Mercosur quando includerà garanzie per gli agricoltori

ROMA, 17 DIC - "Riteniamo che firmare l'accordo" sul Mercosur "nei prossimi giorni come ipotizzato sia ancora prematuro, è necessario attendere che il pacchetto di misure aggiuntive a tutela del settore agricolo sia perfezionato e allo stesso tempo illustrarlo e discuterlo con i nostri agricoltori". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. "Non significa - ha aggiunto - che l'Italia intende bloccare o opporsi ma intende approvare l'accordo solo quando include adeguate garanzie reciprocità per il nostro settore agricolo. E sono molto fiduciosa che con l'inizio del prossimo anno tutte queste condizioni possano verificarsi".