Meloni, famiglie non saranno sole, Avvocatura in campo su Crans-Montana

ROMA, 09 GEN - "L'avvocatura dello Stato su mandato della presidenza del Consiglio si è messa in contatto per seguire le indagini con la procura elvetica e con la procura di Roma che ha aperto a sua volta un fascicolo: siamo pronti a fornire alle famiglie tutta l'assistenza necessaria per fare sì che possano avere giustizia, le famiglie hanno la mia parola, non saranno lasciate sole. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno a proposito della tragedia di capodanno di Crans-Montana in Svizzera.

Argomenti
ROMA

