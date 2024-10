Meloni, Elkann ha mancato di rispetto al Parlamento

ROMA, 30 OTT - "Elkann non ha detto solo di no, ha detto no perché aspetto il tavolo del governo: temo che a Jhon Elkann sfuggano dei fondamentali della Repubblica italiana" perché "sono due cose completamente diverse, una non esclude affatto l'altra, siamo una repubblica parlamentare, questa mancanza di rispetto verso il parlamento me la sarei evitata". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 'Porta a porta' in onda questa sera su Rai 1.