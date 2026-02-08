Meloni e Merz convocano pre-summit Ue sulla competitività giovedì 12

Giornale di Brescia
BRUXELLES, 08 FEB - Giorgia Meloni e Friedrich Merz, insieme al premier belga Bart De Wever, a quanto si apprende, hanno convocato un incontro tra leader Ue affini giovedì 12, prima del vertice informale Ue sulla competitività che si terrrà nella cittadina belga di Alden Biesen, per definire una linea comune su deregolamentazione, rafforzamento del mercato unico e centralità del commercio. Al tavolo dovrebbero essere presenti oltre una decina di leader, tra cui quelli di diversi Paesi dell'est e del nord Europa. Attesa anche la partecipazione della Commissione europea. Parigi sarebbe stata invitata, ma non avrebbe ancora confermato la propria presenza.

Argomenti
BRUXELLES

