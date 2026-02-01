Giornale di Brescia
Meloni, domani riunione di governo, valutiamo decreto sicurezza

ROMA, 01 FEB - "Per quanto riguarda il Governo, ho convocato una riunione per domattina per parlare delle minacce all'ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza. Faremo quello che serve per ripristinare le regole in questa Nazione". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando la foto della sua visita all'ospedale Le Molinette di Torino "per portare, a nome dell'Italia, la solidarietà a due degli agenti rimasti feriti negli scontri di ieri".

Argomenti
ROMA

