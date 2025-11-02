Giornale di Brescia
Meloni, dolore e rabbia per il 16enne ucciso nel Messinese

ROMA, 02 NOV - "Un delitto assurdo e spietato. Giuseppe, 16 anni, ucciso per errore davanti a un bar nel Messinese. Dolore e rabbia per una vita innocente strappata alla sua famiglia". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. "Mi auguro - aggiunge - che la giustizia sia rapida e severa verso i responsabili di questo orrore. Il mio sentito cordoglio alla famiglia e alla comunità sconvolta da questa tragedia".

ROMA

