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Meloni,dl sicurezza non è pasticcio,trasformeremo rilievi in provvedimento ad hoc

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MILANO, 21 APR - 'Sul decreto Sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati e trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc, perché non c'erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma. Ma la norma rimane, perché è una norma di assoluto buon senso e francamente mi stupisce quello che ho sentito dire dalle opposizioni in questi giorni". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a margine della visita al Salone del Mobile.

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