Meloni, dal Tribunale di Bologna volantino propagandistico

ROMA, 30 OTT - "Le argomentazioni con cui il Tribunale di Bologna chiede alla Corte di giustizia europea l'autorizzazione a disapplicare l'ennesima legge italiana da molti è stata vista come un'argomentazione più vicina a un volantino propagandistico che a un atto da tribunale. L'argomento della Germania nazista è efficace sul piano della propaganda, sul piano giuridico è più debole". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella puntata di 'Porta a porta', in onda questa sera su Rai1.