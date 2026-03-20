Meloni, 'dal referendum nessun contraccolpo per il governo'

ROMA, 20 MAR - "Io non vedo contraccolpi di natura politica indipendentemente da come il referendum dovesse andare, particolarmente per il governo. La maggioranza è solida, ed è stata solida anche in questa campagna. A differenza dell'opposizione, dove ci sono esponenti che sostengono il sì". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell'edizione speciale del Tg La7 'Sì o no' dedicato al referendum sulla giustizia in onda stasera.