Meloni, dal governo oltre 1 miliardo per cure e terapie sperimentali

MILANO, 20 APR - "In questi anni, tra fondi europei e nazionali, il governo ha stanziato oltre un miliardo di euro per finanziare progetti, in parte conclusi e in parte in via di completamento, che riguardano nuove cure e terapie sperimentali, maggiore qualità, potenziamento del sistema sanitario". Lo ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una lettera inviata ad Humanitas in occasione del suo trent'anni. "In particolare, con i fondi del Pnrr, sono stati finanziati più di 500 progetti, molti dei quali legati a patologie oncologiche e malattie rare - ha aggiunto -. Il sostegno alla ricerca passa anche per il rafforzamento e la valorizzazione degli Irccs. In questa direzione, si muove la riforma approvata in via definitiva poche settimane fa dal governo: un provvedimento molto significativo, che rafforzerà il ruolo d'eccellenza degli Irccs nella ricerca sanitaria e biomedica, valorizzando la sinergia tra le diverse realtà e investendo sempre di più sul merito, sulla qualità e sull'eccellenza". "Il sostegno alla ricerca non è un impegno astratto, ma una leva strategica per difendere il diritto alla salute dei cittadini - ha perseguito - e per trovare risposte a sfide complesse, come l'invecchiamento della popolazione, le malattie croniche, la frontiera della medicina personalizzata e delle tecnologie avanzate". Secondo Meloni, Humanitas "rappresenta un esempio concreto di successo della sinergia tra pubblico e privato e dell'impegno comune per assicurare ai cittadini cure e servizi sanitari d'avanguardia - ha concluso -. In questi trent'anni, avete costruito un modello virtuoso che unisce qualità clinica e sostenibilità, ricerca e cura, eccellenza e responsabilità nei confronti della comunità e che contribuisce concretamente al rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale".