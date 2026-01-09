Giornale di Brescia
Meloni, da Rodriguez segno di pacificazione, fiducia nella liberazione degli italiani

ROMA, 09 GEN - "Saluto con gioia la liberazione degli altri italiani, io sono fiduciosa, voglio dire che il segnale dato dalla presidente venezuelana è nel senso della pacificazione e lo cogliamo e penso anche che possa rappresentare un elemento molto importante nella relazione tra l'Italia e il Venezuela". Lo afferma la premier Giorgia Meloni, nella tradizionale conferenza stampa di fine anno parlando del caso Trentini.

