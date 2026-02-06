Giornale di Brescia
Meloni, Crosetto lavora per altri 12mila carabinieri ausiliari su strada

ROMA, 06 FEB - "Nell'ambito del rafforzamento dell'operazione Strade Sicure, i carri leggeri dell'esercito Puma arrivano anche alla stazione Rogoredo di Milano". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando il video della sua visita ai militari impegnati nel presidio allo scalo ferroviario. "Allo stesso tempo - aggiunge -, nel Decreto Sicurezza approvato ieri il Ministro Piantedosi ha inserito diverse norme per velocizzare l'assunzione di migliaia di nuovi agenti, e il Ministro Crosetto lavora per rafforzare il presidio su strada con circa 12mila carabinieri ausiliari. Non ci arrendiamo!".

ROMA

