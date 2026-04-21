Meloni, critiche Trump? Coraggio è dire quello che si pensa

- RHO, 21 APR - Alle parole di Trump "non sono rimasta male. Penso che il coraggio sia dire quello che si pensa anche quando no si è d'accordo". Così la premier Giorgia Meloni a margine della visita al Salone del Mobile. "Me l'aspettavo. Ma penso che questo non debba far rinunciare le persone a dire quello che pensano anche quando non sono d'accordo. L'amicizia è fatta di questo, il coraggio è fatto di questo". Questo "chiaramente non vuol dire mettere in discussione i nostri storici rapporti con gli Usa. Gli amici ti danno una mano anche e forse soprattutto quando ti dicono che non sono d'accordo".