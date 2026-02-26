Giornale di Brescia
Meloni, costi dell'energia priorità, l'Ue non perda tempo

ROMA, 26 FEB - "Se l'Europa vuole contare, deve rafforzare il proprio mercato interno, ridurre gli oneri amministrativi: non c'è più tempo da perdere, a partire da una priorità che consideriamo assoluta, quella dei costi dell'energia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, presidente di turno dell'Ue.

