Meloni, costi dell'energia priorità, l'Ue non perda tempo
AA
ROMA, 26 FEB - "Se l'Europa vuole contare, deve rafforzare il proprio mercato interno, ridurre gli oneri amministrativi: non c'è più tempo da perdere, a partire da una priorità che consideriamo assoluta, quella dei costi dell'energia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, presidente di turno dell'Ue.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti