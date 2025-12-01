Meloni, convergenza Usa-Europa importante per pace in Ucraina

Giornale di Brescia
ROMA, 01 DIC - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha partecipato oggi pomeriggio a una conversazione telefonica con il Presidente Zelensky e altri leader europei, per fare il punto dopo gli incontri di ieri in Florida tra le delegazioni statunitense e ucraina sul percorso di pace in Ucraina". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi spiegando che la premier "ha commentato con gli altri leader, i risultati di questa nuova fase del negoziato, sottolineando l'approccio costruttivo sempre dimostrato dal Presidente Zelensky. Ha inoltre ribadito l'importanza della convergenza di vedute tra partner europei e Stati Uniti quale fondamento per il raggiungimento di una pace giusta e duratura".

