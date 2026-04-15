Meloni, congiuntura tra più complesse ultimi decenni, ma Italia darà meglio di sè

- ROMA, 15 APR - Affrontiamo "una fase complessa, probabilmente la più difficile congiuntura degli ultimi decenni", ma con la "consapevolezza che l'Italia può dimostrare ancora una volta di che pasta è fatta, perché è la nostra storia che parla per noi: nei momenti più difficili abbiamo sempre dato il meglio di noi". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio durante l'evento al Mimit per Giornata nazionale del Made in Italy.