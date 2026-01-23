Meloni, confido in Trump, spero potremo dargli il Nobel per la pace

ROMA, 23 GEN - "Spero che potremo dare il Nobel per la pace a Trump e confido che possa fare la differenza anche sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina, e quindi finalmente anche noi potremo candidare Donald Trump al Nobel per la pace". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sul presidente americano, dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania. Sul Board of Peace per Gaza a Donald Trump "ho detto che per noi ci sono oggettivamente dei problemi di carattere costituzionale per come l'iniziativa è stata configurata, chiedendo anche la disponibilità a riaprire questa configurazione per andare incontro alle necessità non solo dell'Italia ma anche di altri Paesi europei. Noi dobbiamo tentare di fare questo lavoro. La presenza di Paesi come i nostri può fare la differenza. Questa è la nostra posizione, poi si vedrà quali sono i margini per trovare posizioni condivise", ha aggiunto la premier dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania.