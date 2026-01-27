Giornale di Brescia
Italia e Estero

Meloni, condanniamo la complicità del regime fascista nelle persecuzioni

ROMA, 27 GEN - "Nel Giorno della Memoria ricordiamo i nomi e i cognomi delle vittime e rinnoviamo la memoria di ciò che è successo, anche attraverso la preziosa testimonianza dei sopravvissuti e dei loro discendenti. Oggi celebriamo i Giusti di ogni Nazione, che non esitarono a mettere a rischio la loro vita per opporsi al disegno nazista e salvare vite innocenti. In questa giornata torniamo a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni. Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall'ignominia delle leggi razziali del 1938". Lo afferma in una dichiarazione la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

ROMA

