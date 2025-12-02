Giornale di Brescia
Meloni, con stabilità politica l'economia mantiene rotta chiara

ROMA, 02 DIC - "Grazie alla collaborazione tra pubblico e privato l'Italia ha saputo affrontare anni complessi senza fermarsi. Il nostro compito è garantire che questa collaborazione si sviluppi in un quadro normativo favorevole. La stabilità politica in questo è certamente essenziale, permette alle imprese di programmare, investire, innovare, ai lavoratori di guardare con fiducia al futuro, alla nostra economia di mantenere una rotta chiara in mezzo alle crisi che siamo inevitabilmente chiamati ad affrontare". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio all'assemblea generale di Alis, l'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile.

  3. Ricarica la pagina se necessario