Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Meloni, con Mattarella rapporti ottimi, sempre trovato soluzioni

AA

ROMA, 09 GEN - "I miei rapporti con il Quirinale e in particolare con il presidente della Repubblica sono ottimi. Leggo spesso ricostruzioni su scontri e difficoltà. Io e il presidente della Repubblica non siamo sempre d'accordo, l'ha dichiarato anche lui, però se c'è una cosa che ha fatto la differenza è che il presidente della Repubblica quando si tratta di difendere l'interesse nazionale c'è. E questo per me vale tutto". Così la premier Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. "Cerchiamo sempre soluzioni e le abbiamo sempre trovate", ha aggiunto. Sulle questioni interne, "le posizioni personali del presidente della Repubblica immagino non siano sempre le nostre, ma entrambi conosciamo i nostri ruoli e collaboriamo in maniera ottima. Vedo però un racconto molto diverso dalla realtà che vivo e non vorrei che il tentativo di scontro servisse a sostenere interessi diversi ad esempio sul premierato per poter dire che Meloni vuole mettere le mani sul Quirinale. Insomma ci vedo una costruzione che porta a dover dire per forza che ci sono problemi anche quando non ci sono".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario